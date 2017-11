Das ist passiert: Es geschieht an einem Sommertag im Jahr 2013. 104 Schüler mit 10 Lehr- und Begleitpersonen sind in Sulz in einem Wald unterwegs. Sie wandern zum Cheisacherturm und legen dort die Mittagspause ein.

Während die anderen noch essen, begibt sich ein 12-jähriger Junge mit einem Kollegen zu einer Böschung. Diese wollen sie auskundschaften. Der 12-jährige Junge verliert den Halt und rutscht die Böschung hinunter.

Der Leiter des Schulausflugs ruft sogleich die Rettungskräfte. Da das Gelände jedoch sehr unwegsam ist, dauert es noch zirka 35 Minuten bis die Retter den verunfallten Jungen bergen können. Schliesslich fliegt ein Helikopter den 12-Jährigen ins Berner Inselspital, wo er schliesslich verstirbt.

Das wirft die Staatsanwaltschaft den Lehrern vor: Der Organisator des Ausflugs und der Klassenlehrer habe die Situation vor Ort zu wenig gekannt. Konkret hätten die beiden Lehrer die Gefahr der steilen Böschung ungenügend erkannt. Immerhin lag die Böschung in der Nähe des Grillplatzes.

Zudem hätten die beiden Lehrer die Schüler nicht explizit vor der Gefahr gewarnt. Der Klassenlehrer habe seinen Schülern auch nicht gesagt, dass sie nicht zur Böschung gehen sollen und sie auch nicht genügend überwacht.

Dem Organisator des Ausflug wirft die Staatsanwaltschaft zudem vor, er habe keine Lehrperson bei der steilen Böschung positioniert und ganz allgemein die Schüler zu wenig überwacht.

Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb für beide eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Der Klassenlehrer soll eine bedingte Geldstrafe von 8400 franken sowie eine Busse von 2000 Franken erhalten. Der Ausflugorganisator eine bedingte Geldstrafe von 12'600 Franken und eine Busse von 2000 Franken.

Der Prozess: Die Gerichtsverhandlung startet am Donnerstagnachmittag vor dem Bezirksgericht Laufenburg. Das Urteil dürften die Richter noch am selben Tag fällen.