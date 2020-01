Der Prozess beginnt am Mittwoch am Bezirksgericht Baden. Er dauert zwei Tage. Wann das Urteil gesprochen wird, ist noch offen.

Vor Gericht stehen der Vater und die Grossmutter eines heute 15-jährigen Mädchens. Sie haben es zweimal entführt, damit es nicht in Mexiko leben muss. Dort wohnt seine Mutter.

Die Angeklagten sagen, sie hätten im Interesse des Mädchens gehandelt. Dieses wolle gar nicht in Mexiko leben. Dort sei Anna nicht in Sicherheit.

Das Bundesgericht hat entschieden, dass das Mädchen in der Schweiz leben darf. Trotzdem sind der Vater und die Grossmutter angeklagt wegen Freiheitsberaubung und Entführung.

In die Schlagzeilen kam der Fall 2015. Damals reiste die Grossmutter von Anna (Mutter des Vaters) mit ihr nach Frankreich. Dadurch wurde Anna den Schweizer Behörden entzogen. Diese wollten das Mädchen nämlich nach Mexiko schicken, zurück zu ihrer Mutter. Der Vater und die Grossmutter argumentierten, das Leben in Mexiko sei viel zu gefährlich für Anna. Es gebe Schiessereien und man lebe dauernd in Angst vor Entführungen.

Leben zwischen zwei Welten

Bis ins Alter von 9 Jahren hatte Anna in Mexiko gewohnt. Ihr Vater, ein Schweizer, hatte dort ein Geschäft. Die Mutter, eine Mexikanerin, ist Pädagogin. 2013 trennten sich die Eltern. Das Sorgerecht für Anne blieb bei beiden Elternteilen. Die Mutter bekam aber die Obhut. Die Eltern vereinbarten, dass Anna nach dem Abschluss der Grundschule die weitere Ausbildung in der Schweiz zu machen.

Im Juni 2014 reiste Anna mit ihrem Vater in die Schweiz, um drei Monate das hiesige Leben auszuprobieren. Anna gefiel es in der Schweiz sehr gut, doch die Mutter verlangte die Rückkehr nach Mexiko. Das Obergericht des Kantons Aargau entschied, Anna könne in der Schweiz bleiben. Das Bundesgericht hingegen befand, Anna müsse zurück nach Mexiko, sie sei noch zu jung, um selber entscheiden zu können. Aufgrund des Urteils hätten die Behörden die Ausschaffung von Anna in die Wege leiten müssen. Die «Entführung» nach Frankreich durch die Grossmutter durchkreuzte aber vorerst diesen Plan.

Gute Eltern, aber schlechtes Leben in Mexiko

In der Folge wurde die Grossmutter in Frankreich verhaftet, Anna kam zurück in die Schweiz und wurde schliesslich unter dramatischen Umständen im Sommer in ein Flugzeug gesetzt nach Mexiko. Ihre Mutter begleitete sie auf dieser Reise. Fachleute, die Anna zuvor begutachtet hatten, konstatierten, dass Anna in einem schweren Loyalitätskonflikt war: Sie liebte sowohl ihre Mutter wie auch ihren Vater, doch das Leben in der Schweiz gefiel ihr besser als in Mexiko.

Anna lebte von 2015 bis 2018 in Mexiko. In dieser Zeit sah sie ihren Vater oft, weil dieser unterdessen wieder dort lebte. Anfang 2018 flog sie aber zusammen mit ihrem Vater zurück in die Schweiz. Die Mutter wusste davon nichts. Sie verlangte wieder die Rückführung nach Mexiko. Dieses Mal gingen die Gerichte aber nicht auf diesen Wunsch ein. Das Hauptargument: Anna sei nun 12 Jahre alt und reif genug, um selber zu entscheiden, wo sie leben wolle.

Anna und ihr Vater sowie dessen neue Partnerin leben in Bremgarten. Anna hat einen guten Kontakt zu ihrer Mutter. Strafrechtlich ist der Fall aber noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater und der Grossmutter von Anna vor, das Kind zweimal widerrechtlich entführt zu haben. Die Anklage fordert bedingte Gefängnisstrafen.