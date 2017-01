Eigentlich hätte das neue System vieles vereinfachen sollen. So jedenfalls haben es die Verantwortlichen im Vorfeld der Filmtage versprochen. Nun zeigt sich: Viele Besucherinnen und Besucher sind unzufrieden.

Die Absicht der Verantwortlichen der Solothurner Filmtage war gut. Lange anstehen – und im schlimmsten Fall doch kein Ticket mehr erhalten. Das sollte nicht mehr vorkommen, so die Idee (siehe Artikel «Endlich Solothurner Filmtage ohne Schlangestehen?»).

Zusatzinhalt überspringen Das neue Ticketing Neu gibt es für alle Vorstellungen Eintrittskarten im Vorverkauf. Wer eine Tages- oder Wochenkarte besitzt muss ebenfalls vorgängig eine Reservation machen für «seine» Vorstellungen. Dies ist immer einen Tag vor dem Filmtermin möglich. Reservieren kann man im Internet, auf der Filmtage-App und beim Ticketschalter auf dem Klosterplatz.

Zur Halbzeit der Solothurner Filmtage 2017 zeigt sich aber: Viele Filmtage-Besucher sind unzufrieden. Die lange Schlange bildet sich jetzt einfach vor dem zentralen «Ticketdesk» und das Online-Reservierungs-System funktioniert nicht immer zuverlässig.

In der Kälte stehen...

Das SRF Regionaljournal hat vor dem «Ticketdesk» auf dem Klosterplatz eine kleine Unfrage gemacht. Schnell wird klar: Viele Filmtage-Besucher sind unzufrieden mit dem neuen Ticketing-System: «Das können sie gleich wieder abschaffen», sagt ein in der Kälte frierender Mann.

« Es ist eine Katastrophe! » Besucher Solothurner Filmtage

auf dem Klosterplatz in Solothurn

Früher sei es viel einfacher gewesen, ergänzt eine Filmtagebesucherin. Sie findet das Reservations-System unnötig. Ein Platzproblem habe es sowieso nur bei den Abendvorstellungen gegeben, tagsüber habe man fast in allen Vorstellungen noch Platz gefunden, findet sie.

Kritik am neuen Ticketing-System wird auch auf Twitter laut.

Ach nein! Da nimmt man sich extra Zeit zum Reservieren und weder per App noch Desktop funktionierts!!@sofilmfest #sofi52 — Monika Hirt (@MonikaHirt) 19. Januar 2017

Das Online-Reservations-System sei viel zu kompliziert und funktioniere nicht immer zuverlässig, kann man lesen. «Bei mir geht leider das iphone app nicht», schreibt etwa ein User. Die Verantwortlichen der Filmtage probieren, mit teils unpraktikabeln Tipps zu helfen.

Wir empfehlen euch eure Tickets, Platzreservationen und Tagespässe auszudrucken als Backup... Die App ist zum Teil überlastet :-( — Solothurner Filmtage (@sofilmfest) 20. Januar 2017

... und den Film dann doch verpassen

Ein Filmtage-Besucher kritisiert zudem, dass man es kaum mehr in die 9.30 Uhr-Vorstellungen schaffe, wenn man bereits um 9.00 Uhr so lange am «Ticketdesk» anstehen müsse. Der «Ticketdesk», der notabene in der klirrenden Kälte steht.