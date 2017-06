Für 20 Mio. Franken will er einen Hotelneubau realisieren. Seit Jahrzehnten engagiert sich der 77-Jährige für das Dorf.

Er nennt Welschenrohr ein «Paradies» - und er will dieses Paradies auch touristisch besser zugänglich machen. Auf einem Stück Land am Dorfrand will Frédy Grimm ein Hotel bauen. Eine «Oase der Ruhe» mit 50 bis 60 Zimmern und einem Wellnessbereich.

Zusatzinhalt überspringen Ein engagierter Welschenrohrer Frédy Grimm gehören die Firmen «Grico Group» und «BGS Guss Bau». In den 1980er Jahren, als wegen der Uhrenkrise viele Arbeitsplätze aus Welschenrohr verschwanden, hat sich Frédy Grimm als Wirtschaftsförderer engagiert. Er propagierte den Bau eines Balmberg Strassentunnels und brachte die Gemeinde dazu, neuen Unternehmen gratis Bauland zu geben.

«Das Hotel soll sich schön in die Lanschaft einfügen», erklärt der 77-jährige Unternehmer. Kein «grosser Kasten» ist geplant, sondern ein Ensemble aus mehreren Gebäuden.

Das Zielpublikum sind Touristen. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass ein solches Hotel sich auch finanziell könne, sagt Grimm.

Die Region um Welschenrohr habe touristisch viel zu bieten: Die Seilbahn Weissenstein, das Tunnelkino im Weissensteintunnel, der Seilpark auf dem Balmberg oder die Siky Ranch in Crémines.

Landumzonungen als Stolperstein?

Frédy Grimm hat «à fonds perdu» bereits etwa 50'000 Franken ausgegeben, unter anderem für die erwähnte Machbarkeitsstudie. Beim Projekt will er nichts dem Zufall überlassen.

Für den eigentlichen Bau des Hotels will er Investoren suchen. Es gebe bereits Interessenten, betont er. Bis im Herbst müsse aber zuerst ein Businessplan erstellt werden.

« Wenn etwas unmöglich tönt, dann beginne ich zu arbeiten. » Frédy Grimm

Unternehmer

Ein Stolperstein für das Projekt könnte noch das dafür benötigte Land sein. 20'000 Quadratmeter Land möchte Frédy Grimm für das Hotelprojekt erwerben. Im Moment ist ein Teil davon ein Fussballplatz, ein Teil gehört der Gemeinde und ein Teil gehört einem Bauern. Es muss auch Land umgezont werden: «Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt», sagt Grimm.