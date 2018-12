Tabakkauf ab 16 oder 18? Thomas Beutler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, über die Alterslimite für Jugendliche.

SRF News: Thomas Beutler, gibt es einen Vorteil, wenn Zigaretten an Jugendliche erst ab 18 abgegeben werden?

Thomas Beutler: Ja, es zeigt natürlich die Gefährlichkeit des Produkts. Wir haben viele andere Produkte, wie Schnaps, die wir nicht an unter 18-Jährige verkaufen wollen. Grenzalter 16 wiederspiegelt die Gefährlichkeit des Produkts nicht.

Man könnte aber sagen: Jugendliche, die rauchen wollen, kommen so oder so an die Ware ran…

Das stimmt bis zu einem gewissen Mass. Jugendliche, die rauchen wollen, kommen an Tabakwaren. Der einfachste Weg ist, wenn Eltern oder Geschwister rauchen, dann sind Zigaretten hier einfach verfügbar.

Jeder Kanton regelt für sich, ab welchem Alter Tabakwaren legal verkauft werden dürfen. Kann man hier von Kanton zu Kanton reisen und trifft auf andere Gesetze?

Ja, das ist so. Die Schweiz ist ein einziger Flickenteppich. Im Kanton Solothurn gilt noch Alter 16, im Aargau auch. Im Kanton Schwyz oder Genf gibt es gar keine Regeln. Hier kann ein Fünfjähriger Tabakwaren am Kiosk kaufen, legal. Im Tessin, in den beiden Basel, Bern oder Neuenburg gilt Alter 18. Wir wünschen uns eine nationale Regelung. Das ist im Tabakproduktegesetz so angedacht, das Parlament spricht nächstes Jahr darüber.

Wie realistisch ist es, dass eine nationale Alterslimite 18 durchkommt?

Ja, damit hat nicht einmal die Tabakindustrie Probleme. Sie stört sich eher am Werbeverbot. Auch das ist kantonal geregelt. Ein nationales Verbot käme wohl nicht durch. Der Kanton Solothurn zum Beispiel hat ein sehr strenges Gesetz, hier gibt es nicht einmal Tabakwerbung im Kino. Der Aargau ist liberaler.

Das Gespräch führte Christiane Büchli.