Ein wuchtiges Nein der Gemeindeversammlung beendet vorerst die Planung für eine neue Schulordnung im Aaretal.

Es ist ein klares Verdikt: An der Gemeindeversammlung in Klingnau sagen 216 Stimmbürger Nein zu einer neuen Organisation für die Oberstufe im unteren Aaretal, nur 40 stimmen Ja. Bis kurz vor Mitternacht wurde an der Gemeindeversammlung in Klingnau diskutiert, heisst es von der Gemeinde.

Mit dem ablehnenden Entscheid aus Klingnau steht das gesamte Projekt einer neuen, gemeinsamen Oberstufe Aaretal (OSA) auf der Kippe. Wenn die grosse Gemeinde Klingnau nicht mitmachen will, dann machen die Pläne für die restlichen Gemeinden kaum mehr Sinn.

Die Idee, dass neun Gemeinden aus dem unteren Aaretal zusammen eine Kreisschule gründen, gemeinsam die Oberstufe betreiben und die Schulhäuser für Bezirks-, Sekundar- und Realschule untereinander aufteilen dürfte somit in der geplanten Form nicht umgesetzt werden.