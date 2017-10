Die Frauenteams aus der Region konnten an den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften im Geräteturnen überzeugen.

Im Kampf der Kantone haben sich die Teams an denSchweizer Mannschaftsmeisterschaften im Geräteturnen der Frauen in den Disziplinen Schaukelringe, Reck, Sprung und Bodenturnen gemessen.

Die Leistungen der regionalen Elite-Mannschaften im Überblick:

Team Aargau 1 : Rang 4

Team Solothurn: Rang 6

Team Aargau 2: Rang 11

Dank ihren guten Leistungen an den Mannschaftsmeisterschaften dieses Wochenende in Bern haben sich 26 Turnerinnen aus dem Kanton Aargau für die Schweizer Einzelmeisterschaften im Geräteturnen qualifizierte. Diese finden in zwei Wochen in Luzern statt. Für den Kanton Solothurn nehmen sechs Turnerinnen an diesem Wettkampf teil, so viele wie nie zuvor.