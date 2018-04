Das Wichtigste in Kürze:

Am Standort Laufenburg des Gesundheitszentrums Fricktal droht ein Leistungsabbau.

Das Spital weist zu wenig Patienten auf, um rentabel betrieben werden zu können.

An einer Info-Veranstaltung kamen zahlreiche Vorschläge aus der Bevölkerung.

Geprüft werden bis im Juni verschiedene Szenarien mit Verlagerungen von Leistungen aus Laufenburg nach Rheinfelden.

Legende: Dem Spital Laufenburg droht ein Leistungsabbau. Geprüft werden verschiedene Szenarien. Alex Moser/SRF

In einer einstündigen Präsentation hat die Leitung des Gesundheitszentrums Fricktal am Montagabend dargelegt, weshalb es um die Zukunft des Spitals Laufenburg schlecht steht. In erster Linie fehlen die Patientinnen und Patienten. Im Vergleich zu anderen Spitälern hat Laufenburg zu tiefe Zahlen, um rentabel betrieben werden zu können.

Ein weiteres Problem ist laut den Verantwortlichen die Rekrutierung von Personal. Offenbar ist es schwierig, in der Region um Laufenburg Personal zu finden. Um in der Nähe des Spitals zu sein, wären die Ärzte gezwungen in diese ländliche Region zu ziehen. Das scheint für viele keine Option zu sein.

Legende: Gut besuchte Info-Veranstaltung zur Zukunft des Spitals Laufenburg mit rund 300 Besuchern. Alex Moser/SRF

Die 300 Anwesenden in der Stadthalle Laufenburg reagierten an der Veranstaltung oft mit Verständnis für die Situation. Einige lieferten konstruktive Vorschläge. So schlug einer der Anwesenden vor, dass man doch auf der anderen Seite des Rheins, in Deutschland, auf Patientensuche gehen könnte. Dieser Vorschlag musste jedoch gleich wieder verworfen werden, weil die deutschen Krankenkassen ihre Allgemeinversicherten nicht zur Behandlung in die Schweiz schicken.

Dazu outeten sich zahlreiche Votanten im Saal als zufriedene Patienten des Spitals Laufenburg. Bei der Infoveranstaltung wurde jedoch deutlich, dass die Klinik am Rhein ein Imageproblem zu haben scheint. Rund 1250 Patienten aus der Region lassen jährlich in den Spitälern in Aarau und Baden behandeln. Wenn diese potentiellen Spitalkunden in der Region bleiben würden, wäre das Problem des Spitals Laufenburg bereits entschärft, hiess es an der Infoveranstaltung.

Wie es mit dem Laufenburger Spital weitergeht, entscheidet die Gesundheitszentrum Fricktal AG Ende Juni.