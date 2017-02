Handball Aargau Grosse Ehre für Aargauer Schiedsrichter-Duo

Heute, 14:27 Uhr, aktualisiert um 14:58 Uhr

Die beiden Handball-Schiedsrichter Robin Sager aus Rothrist und Stefan Styger aus Birmenstorf sind top. Sie machen ihren Job als Schiedsrichter-Duo so gut, dass sie nun Spiele in der Handball-Championsleague pfeiffen dürfen. Am Samstag ist ihr erster Einsatz in der Türkei.

Bild in Lightbox öffnen. « Schiedsrichtern hat mir rasch Spass gemacht. » Robin Sager

Handball-Schiedsrichter Robin Sager aus Rothrist und Stefan Styger aus Birmenstorf sind seit 18 Jahren als Schiedsrichter an Handballspielen im Einsatz. Robin Sager sagt, er habe es nie höher als in die 2. Liga geschafft als Spieler. Das Spielen verursachte mit 24 Schmerzen. Die Arbeit als Schiedsrichter sei da ideal, findet Sager im Interview mit Radio SRF. « Das muss doch besser gehen, dachte ich. » Stefan Styger

Handball-Schiedsrichter Stefan Styger wiederum ärgerte sich immer über die schlechten Schiedsrichter. «Das muss doch besser gehen», fand er. Er habe nach einer Verletzung komplett auf die Karte Schiedsrichter gesetzt. Bild in Lightbox öffnen. Zusammen seien sie als Duo in der 16. Saison. «Das ist länger als wir mit unseren Frauen zusammen sind», sagen sie schmunzelnd. Das erste Spiel als Schiedsrichter in einem Championsleague-Spiel findet in Izmir in der Türkei statt. Sie gehen mit einem guten Gefühlt, trotz politischen Unruhen in der Türkei, sagen sie. Das sei alles gut organisiert, die Vorfreude sei gross. Audio «Stefan Styger und Robin Sager im Interveiw (05.02.2017)» abspielen. Audio «Stefan Styger und Robin Sager im Interveiw (05.02.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Stefan Styger und Robin Sager im Interveiw (05.02.2017) 6:14 min

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, buec