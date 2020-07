Wegen der anhaltenden Trockenheit verhängt der kantonale Krisenstab im Aargau ein Feuerverbot im Wald und am Waldrand.

Das Verbot gilt auch für feste Grillstellen bei Waldhütten und Grillplätzen.

Feuerwerk ist nur mit einem Mindestabstand von 200 Metern zum Wald erlaubt.

Im Kanton Solothurn will man am Donnerstag die Situation neu beurteilen.

Legende: Keystone

Die Waldbrandgefahr sei im Kanton Aargau wegen der Trockenheit «gross». Dies teilt der Kantonale Führungsstab mit. Gemäss Wetterprognose sind in den nächsten Tagen keine ergiebigen Regenfälle zu erwarten. Stattdessen gibt es hohe Temperaturen und Wind.

Deshalb hat der Kantonale Führungsstab die Waldbrandgefahr auf Stufe 4 von 5 erhöht. Damit gilt im ganzen Aargau ein Feuerverbot in Wäldern und im Abstand von 50 Metern zu Waldrändern. Das Verbot bleibt gemäss der Mitteilung bis auf Weiteres in Kraft.

Höhenfeuer sind erlaubt

Für den 1. August bedeutet dies gewisse Einschränkungen. Das Abfeuern von Raketen und Vulkanen ist nur in einem Abstand von 200 Metern zum Waldrand erlaubt. Höhenfeuer können aber durchgeführt werden, nach Absprache mit den lokalen Behörden.

Im Kanton Solothurn herrscht in den Amteien Dorneck-Thierstein, Olten-Gösgen und Thal-Gäu eine «erhebliche Waldbrandgefahr», d.h. Gefahrenstufe 3 von 5. In den restlichen Gebieten wird die Waldbrandgefahr aktuell als «mässig» (Stufe 2 von 5) beurteilt. Allerdings will der Kanton am Donnerstag eine Neubeurteilung vornehmen.