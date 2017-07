Projekt aus Olten

Die Herz-Stiftung Olten will den Einsatz von Laien fördern. Das Tessiner System (App für freiwillige First Responder) soll das bisherige Feuerwehr-System im Kanton Solothurn ergänzen. Später möchte die Herz-Stiftung auch in den umliegenden Kantonen mehr Laien-Retter im Einsatz sehen. Sie hat dazu im März 2017 ein Projekt lanciert.