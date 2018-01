Die Hochwasser-Situation am Rhein hat sich entspannt. Bis am Montag bleiben aber die Hochwassersperren vor Ort.

Die Hochwasser-Situation am Rhein bei Wallbach AG hat sich am Freitag entspannt. Der kritische Wasserhöchststand des Rheins wurde nicht erreicht. Die vorsorglich aufgebauten mobilen, orangefarbenen Wasserschutzelemente - die sogenannten Beaver-Schläuche - werden abgebaut.

Am Freitagmorgen um 6 Uhr sei der Höchststand mit einer Durchflussmenge von 3063 Kubikmeter pro Sekunden erreicht worden, sagte Tanja Roth, Chefin Information des Regionalen Führungsorgans Unteres Fricktal auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Der kritische Wert bei Wallbach beträgt 3100 Kubikmeter pro Sekunde.

Die am Donnerstag aufgebauten Wasserschutzelemente bleiben am Ufer zunächst stehen. Sie sollen gemäss Roth am Montag abgebaut werden. Bereits im Juni 2016 waren in Wallbach die mobilen Hochwassersperren aufgebaut worden.

In Rheinfelden, weiter flussabwärts von Wallbach, lag die Durchflussmenge um 10 Uhr bei 2984 Kubikmeter pro Sekunde. Der maximale Wert der letzten 24 Stunden betrug 3063 Kubikmeter pro Sekunde, wie aus Messdaten des Bundesamts für Umwelt hervorgeht.