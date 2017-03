Solothurner Wirtschaft Jura: 2016 so erfolgreich wie noch nie

Heute, 11:33 Uhr

2016 geht als das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr in die Firmengeschichte der Jura Elektroapparate ein. Das Unternehmen mit Sitz in Niederbuchsiten hat im vergangenen Jahr 321'000 Kaffee-Vollautomaten verkauft. Das sind 27'600 mehr als im Vorjahr. 2017 will sich Jura weiter steigern.

Bild in Lightbox öffnen. Mit der Zahl der verkauften Kaffee-Vollautomaten stieg auch der Umsatz, von 377 auf 421 Millionen Franken (+11,7 Prozent). Fast 80 Prozent des Umsatzes erziehlt Jura in Europa. Gewinnzahlen gibt Jura nicht bekannt. Neue Produktelinien für den Haushaltgebrauch hätten zum Erfolg beigetragen, wie Jura am Donnerstag mitteilte. Zudem habe man sich verstärkt auf den Bürobereich und den professionellen Bereich fokussiert. « In unseren grössten Märkten Deutschland und USA liegt das Wachstum im zweistelligen Prozentbereich. » Emanuel Probst

CEO Jura Elektroapparate Auch im asiatischen Raum, in Polen, in den Niederlanden und in Frankreich ist Jura gewachsen. Gleichzeitig hat Jura die weltweiten Verkaufspunkte von 11'000 auf 7'000 reduziert. Man habe aber «Kompetenz und Effizienz stark gesteigert», schreibt das Niederbuchsiter Unternehmen. Jura will 2017 den Rekord 2016 übertreffen Im laufenden Jahr will Jura weiter wachsen. Ziel sei es, weltweit über 330'000 Kaffee-Vollautomaten zu verkaufen. Der Hauptsitz in Niederbuchsiten wird derzeit umgebaut. Ab Juni sollen Kunden in vollkommen neuen Räumlichkeiten empfangen werden können.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, porr