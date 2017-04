Wie der Kanton am Mittwoch mitteilte, sei die Auslastung der kantonalen Asylunterkünfte weiterhin hoch. Zwar seien die Zuweisungszahlen 2016 tiefer gewesen als im Vorjahr. Aber die Zahl der Asylsuchenden, die in kantonalen Unterkünften auf einen Asylentscheid warten, bleibe anhaltend hoch. Laut Kanton sind aktuell 1857 Asylsuchende in kantonalen Unterkünften untergebracht (Stichtag 5. April 2017).