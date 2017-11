Auf einer Weide im solothurnischen Flumenthal sind vier Schafe abhanden gekommen. Es handelt sich um zwei einjährige braune Böcke und je ein braunes und weisses zweijähriges Weibchen.

Der Schafbesitzer bemerkte am Dienstag, dass in seiner Herde auf der Weide bei der katholischen Kirche vier Bergschafe fehlen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Mehrere Tage lang suchte er die Umgebung ab, fand die Tiere aber nicht.

Diebstahl?

Wie die Schafe das Weideareal verlassen konnten, ist unklar. Zwei untere Querlatten der hölzernen Einzäunung lagen am Boden. Diese wurden mit Sicherheit nicht von den Schafen selber entfernt, wie bei der Polizei zu erfahren war.

Entsprechend werde ein Diebstahl «nicht ausgeschlossen». Der Wert der Tiere wird auf mehrere hundert Franken beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Montag und Dienstagnachmittag «auffällige Beobachtungen gemacht» haben.

Ein paar Wochen zuvor waren im solothurnischen Guldenthal sieben Schafe der seltenen Rasse «Saaser Mutten» gestohlen worden. Von diesen sind fünf später beim betreffenden Hof wieder aufgetaucht, zwei bleiben aber bis heute verschwunden.