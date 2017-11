Der Besitzer meldete via Alarmzentrale am Sonntag, 19. November 2017, dass er wieder im Besitz der fehlenden Schafe sei. Das hat die Solothurner Polizei am Montag mitgeteilt. Die Schafe sind offenbar selbstständig aus der Weide abgehauen und haben sich in Flumenthal auf einer anderen Weide bei einem Bauernhof niedergelassen. Die dort wohnende Frau hörte am Radio den Aufruf und nahm mit dem Eigentümer Kontakt auf.