Nicht nur für Egerkingen, für das Gäu und den ganzen Kanton sei es ein harter Schlag. So kommentiert Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi den geplanten Wegzug von Nestlé Skin Health gegenüber SRF.

Auch die Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss bedauert gegenüber SRF den Entscheid sehr. Man sei aus allen Wolken gefallen. Noch im Frühjahr sei man mit der Nestlé-Tochter zusammengesessen, da sei ein Wegzug aus Egerkingen kein Thema gewesen.

Nicht ganz so überraschend kommt der Entscheid für die Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Im Dorf sei die Zukunft der Fabrik schon länger ein Thema gewesen, so Bartholdi.

« Langjährige Mitarbeiter haben schon länger gesagt, dass es in die falsche Richtung geht und nicht gut kommt. » Johanna Bartholdi

Gemeindepräsidentin Egerkingen

Am meisten macht es der Gemeindepräsidentin zu schaffen, dass 190 Stellen abgebaut werden. 78 weitere Angestellte werden gemäss Nestlé Skin Health voraussichtlich an anderen Orten in der Schweiz weiterbeschäftigt. Auf die Menschen, die ihre Stelle verlieren legt auch die Solothurner Regierung ihren Fokus.

In einem Gespräch habe man nun «nicht nur einen guten, sondern einen grosszügigen Sozialplan» gefordert. Massnahmen wie ein mobiles Jobcenter vor Ort seien bereits gemeinsam mit der Nestlé-Tochter angedacht. Wyss spricht von «intakten Chancen», dass ein grosser Teil der Betroffenen wieder eine Stelle in der Region finden wird. 80 Prozent seien sehr gut qualifiziert und hätten gute Chancen.

Egerkingen verliert Aushängeschild

Wyss betont, dass der Entscheid der Nestlé-Tochter nichts mit dem Standort Solothurn zu tun habe. Die Firma habe dem Kanton sehr gute Rahmenbedingungen attestiert. Es sei ein Weltkonzern der bei einem nicht gut ausgelasteten Werk wie der Fabrik in Egerkingen einfach rasch reagiere. Gerade wegen der Ausstrahlungskraft von Produkten wie Daylong bedaure man es aber sehr, dass die Produktion aus dem Kanton verschwinde.

Mit der Fabrik würde tatsächlich auch die Produktion der bekannten Daylong-Sonnencrème aus Egerkingen verschwinden. Dies sei schmerzhaft, das Produkt sei mit der Gemeinde verbunden, betont auch Bartholdi. Alle Egerkinger hätten sich mit der Sonnencreme identifiziert und seien stolz darauf gewesen.