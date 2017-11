Autofahrer passen nicht auf und verletzen zwei Frauen. Ein Hund wird getötet.

Bei zwei Unfällen sind am Samstag im Aargau zwei Fussgängerinnen auf dem Fussgängerstreifen angefahren worden. In Neuenhof wurde eine 15-Jährige schwer verletzt. In Murgenthal wurden eine Frau verletzt und ein Hund getötet.

Die Jugendliche überquerte am Samstagabend in Neuenhof auf einem Fussgängerstreifen die Zürcherstrasse, als sie vom Auto erfasst wurde, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Gegen den 40-jährigen Lenker eröffnete die Staatsanwaltschaft Baden ein Strafverfahren. Die Polizei sucht Zeugen.

In Murgenthal wollte eine Fussgängerin mit ihrem Hund an der Leine die Hauptstrasse überqueren. Eine Autolenkerin hielt an und gewährte der Frau den Vortritt. Als diese die erste Fahrbahnhälfte überschritten hatte, wurde sie von einem entgegenkommenden Auto angefahren. Der Hund wurde frontal erfasst und getötet. Der Autofahrer, ein 79-jähriger Mann, musste seinen Führerausweis abgeben.