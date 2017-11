Eigentlich ist die Brücke, die Luterbach und Zuchwil verbindet, noch nicht alt. Mit 44 Jahren kann sie noch lange nicht historisch genannt werden. Trotzdem ist sie bereits in einem solch schlechten Zustand, dass es sich laut Kanton nicht mehr lohnt, sie instand zu setzen.

Deshalb wird die Brücke nun abgerissen und durch eine neue ersetzt. Der Kantonsrat hat am Mittwoch 8 Millionen Franken für dieses Projekt bewilligt.

Autofahrer benötigen Geduld

Die neue Brücke wird so gebaut, dass die Emme verbreitert werden kann. So soll es bei Hochwasser künftig weniger Überschwemmungen geben. Die Brücke wird dem Fluss auf beiden Seiten mehr Platz lassen, dafür in der Flussmitte einen Pfeiler haben.

Gebaut werden soll die neue Brücke zwischen 2018 und 2020. Während der Bauzeit müssen Autofahrer mit einem Zeitverlust von ca. 6 Minuten rechnen, weil der Verkehr mit einer Ampel geregelt wird.

Für die Werkleitungen, die heute unter der Brücke hindurchführen, wird ein neuer, separater Steg über die Emme gebaut, ein paar Meter neben der Autobrücke. Für die neue Fabrik der Biogen, die in Luterbach entsteht, müsste ohnehin eine neue Werkleitungsquerung gebaut werden.

Ein separater Steg hat laut Kanton den Vorteil, dass bei künftigen Unterhaltsarbeiten an Strasse oder Leitungen Geld und Zeit gespart werden kann.