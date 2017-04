Schülerstreiks in der Schweiz Kaum Lust auf #keloscht in Aarau

Heute, 14:05 Uhr, aktualisiert um 16:48 Uhr

Nur etwa 100 Schülerinnen und Schüler haben in Aarau an einer Kundgebung im Rahmen des nationalen Schülerstreiks teilgenommen. Sie forderten in Reden und auf Spruchbändern einen Verzicht auf «Bildungsabbau».

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, velm/minb;buec