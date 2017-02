Kommunale Vorlagen Kein Gratis-Parking in Zofingen: Die Resultate aus den Gemeinden

In verschiedenen Gemeinden der Region wurde am Sonntag abgestimmt und gewählt. Die wichtigsten Ergebnisse in der Übersicht - laufend aktualisiert.

Bild in Lightbox öffnen. Aarburg Die neue Gemeindeordnung (Einbürgerung nicht mehr durch die Gemeindeversammlung) wird deutlich genehmigt mit 960 Ja gegen 370 Nein. Besenbüren Als Vize-Ammann ist Alexander Lötscher gewählt (147 Stimmen), Thomas Lang ist als neuer Gemeinderat gewählt (228 Stimmen). Döttingen Auch in der Zurzibieter Gemeinde ist künftig der Gemeinderat für die Einbürgerungen zuständig. Die Gemeindeordnung wurde mit 425 Ja zu 373 Nein eher knapp angenommen. Egliswil Für den Rest der Amtsperiode ist Ulrich Vögeli neu im Gemeinderat. Er wurde mit 335 Stimmen gewählt. Kaisten Die revidierte Gemeindeordnung wird deutlich angenommen mit 518 Ja gegen 109 Nein. Lengnau Die neue Gemeindeordnung wird in einer obligatorischen Referendumsabstimmung deutlich angenommen mit 544 gegen 143 Stimmen. Mühlau Gemeindeammann Martin Heller (bisher) wird im Amt bestätigt (mit 110 Stimmen). Herausforderer Mario Mascetti (50 Stimmen) scheitert. Für den freien Sitz im Gemeinderat gab es keine Kandidatur - es ist niemand gewählt. Der 2. Wahlgang findet am 21. Mai 2017 statt. Schneisingen Die neue Gemeindeordnung wird ebenfalls deutlich angenommen mit 391 gegen 48 Stimmen. Schwaderloch Ersatzwahl Mitglied Gemeinderat: Gewählt ist mit 115 Stimmen Alex Meyer (einzige Kandidatur). Zofingen Die Initiative zur Gratis-Parkdauer im Altstadt-/Bahnhofparking wird relativ deutlich abgelehnt - mit 2518 Nein gegen nur 1292 Ja-Stimmen. Es ging um die Frage, ob die Parkplätze in der Nähe der Altstadt zwei Stunden kostenlos genutzt werden dürfen. Das Gewerbe in der Altstadt machte sich vergeblich für diese Initiative stark.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, velm;meyb