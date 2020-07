Aus dem Projekt eines Sterbehospizes im solothurnischen Hofstetten-Flüh wird nichts. Das Haus für das geplante Hospiz wurde verkauft.

Der Besitzer habe das Gebäude an eine andere Partei veräussert, sagt Initiantin Erika Preisig. Der ganze politische Prozess mit Einsprachen habe zu lange gedauert.

Es seien wenige Einsprecher, die sich intensiv gegen das Hospiz gewehrt hätten, so Preisig.

Nun bleibt die Sterbehilfeorganisation im Oristal in Liestal.

Die Organisation von Erika Preisig hätte in Hofstetten-Flüh ein Haus kaufen können, um darin ein Sterbehospiz einzurichten. Der Besitzer war gewillt, Preisig ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Gegen das Projekt gab es aber Widerstand. Einsprachen verzögerten die Bewilligung. Nun hat der Hausbesitzer die Liegenschaft an einen anderen Käufer veräussert.

Der langwierige Gang durch die Behörden und die Informationsveranstaltungen habe dem Besitzer schliesslich zu lange gedauert, erklärt Erika Preisig. Sie betont, dass der Widerstand gegen das Projekt von einigen wenigen Personen gekommen sei. Diese würden Freitodbegleitung als Suizid ansehen und seien aus religiösen Gründen dagegen.

Das Haus in Hofstetten-Flüh wäre an idealer Lage gewesen, so Preisig. Am bisherigen Standort in Liestal müsse ihre Organisation aber nicht weg. Dort werde man weiter arbeiten. Ein Umzug wäre nur unter besseren Bedingungen ein Thema. «Irgendwann ist man auch mürbe. Irgendwann hat man genug, runtergemacht zu werden.» Der Widerstand verletze auch. Deshalb bleibe man wohl im Oristal.