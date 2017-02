Die Gemeinden Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen sind etwa gleich gross und in der Region Mutschellen im Aargau angesiedelt. Dank der Nähe zu Zürich sind es unterdessen beliebte Wohnorte im Aargau. Eine Fusion der drei Gemeinden war das Ziel. Dazu kommt es nun jedoch nicht.

Die Fusionsidee: Nach engerer Zusammenarbeit der drei Gemeinden, einer Mitwirkungsphase, einer Machbarkeitsstudie war für die Gemeinderäte klar: man wählt die Variante Fusion auf dem Weg in die Zukunft. Eine Gemeinde mit gut 12‘000 Einwohnern war das Ziel.

Zusatzinhalt überspringen Einwohnerzahlen Berikon hat rund 4600 Einwohner.

Widen um die 3600.

Rudolfstetten-Friedlisberg rund 4500.

Die Gemeindeversammlungen: Die Ausgangslage für den Montag 13. Februar ist damit vorgegeben. Drei ausserordentliche Einwohnergemeindeversammlungen fanden statt, in allen drei Gemeinden gleichzeitig.

«Wird der Antrag zur Ausarbeitung eines Fusionsvertrags in allen drei Gemeinden angenommen, kommt es zu einem späteren Zeitpunkt zur Abstimmung über den Fusionsvertrag», schreiben die Gemeinden auf der gemeinsamen Website.

Der Entscheid: Nun haben die drei Gemeindeversammlungen entschieden. Berikon (139 Ja- zu 98 Nein-Stimmen) und Rudolfstetten-Friedlisberg (198 Ja- zu 53 Nein-Stimmen) stimmen der Fusion zu. Widen (113 Ja- zu 135 Nein-Stimmen) lehnt sie dagegen ab.

Wie weiter: Nach dem Entscheid vom Montagabend ist die Fusion noch nicht ganz vom Tisch. Gegen die Entscheide der Gemeindeversammlungen ist noch das Referendum möglich. Theoretisch könnte also jemand in Widen Unterschriften sammeln.

Falls genügend Unterschriften zusammen kommen, würde danach an der Urne entschieden. Das ein Entscheid der Gemeindeversammlung umgestossen werden kann, sah man am vergangen Wochenende in Suhr.

Wenn sich am Resultat in Widen nichts mehr ändert, ist noch unklar wie es weitergeht. In Berikon und Rudolfstetten-Friedlisberg müsse man die Situation nun analysieren, sagt der Gemeindeammann von Berikon Szefan Bossard gegenüber Radio SRF.