Der Gründer der umstrittenen Kirschblüten-Gemeinschaft im solothurnischen Lüsslingen-Nennigkofen ist verstorben. Die Gemeinde bestätigt einen entsprechenden Medienbericht gegenüber SRF. Psychiater Samuel Widmer und seine Anhänger gaben im Dorf immer wieder zu reden und beschäftigten die Behörden.

Wie der Blick berichtet, ist Samuel Widmer am Mittwochmorgen 68-jährig verstorben. Die Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen bestätigt dies gegenüber SRF. Weiter schreibt die Zeitung, der Tod sei auf Herzversagen zurückzuführen. Die Praxis des umstrittenen Psychiaters bestätigt auf Anfrage von SRF diese Information.

Ein Fünftel der Dorfbevölkerung sind Kirschblütler

Die Kirschblüten-Gemeinschaft sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Unruhe im Dorf. Gegen 200 Kirschblütler leben in Nennigkofen, was einem Fünftel der Dorfbevölkerung entspricht. Die Kirschblütler sind umstritten und im Dorf teilweise unbeliebt. Einige befürchten, sie könnten zu viel Einfluss gewinnen.

Die Gemeinschaft lebt nach eigenen Regeln. Sie propagiert beispielsweise freie Liebe und praktiziert Therapien mit Sex und Drogen. Der verstorbene Gründer Samuel Widmer hatte zwei Frauen und schrieb in seinen Büchern unter anderem gegen das Tabu des Inzests an.

Die Kirschblüten-Gemeinschaft beschäftigte auch schon die Behörden. So wurde gegen Psychiater Samuel Widmer ermittelt, weil er bei Therapiesitzungen illegale Substanzen eingesetzt haben soll.