Wahlen und Abstimmungen in Ihrer Gemeinde

Aarau

Die Stimmbevölkerung sagt Ja zum geplanten Fussballstadion im Gebiet Torfeld Süd. Die Bau- und Nutzungsordnung wird mit 5038 gegen 3234 Stimmen gutgheissen, der städtische Kredit von 17 Millionen Franken kommt mit 4989 gegen 3323 Stimmen durch, das entspricht bei beiden Vorlagen einer Zustimmung von gut 60 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag ebenfalls bei knapp 60 Prozent.

Das Stimmvolk hat in Aarau auch das Budget genehmigt. Es wurde mit 83 Prozent Ja-Stimmen genehmigt.

Böztal: Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen

Die Fusion der Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen im Fricktal zur Gemeinde Böztal wird in allen vier Gemeinden an der Urne bestätigt. Das deutlichste Ja gibt es in Bözen, mit knapp 74 Prozent Ja. Das knappste Resultat kommt aus Effingen, mit einem Ja-Anteil von 59 Prozent.

Die neue Gemeinde Böztal wird per 1. Januar 2022 gegründet. Sie ist eine der flächenmässig grössten Gemeinden im Aargau, wird allerdings nur rund 2500 Einwohner haben.

Niederwil

Das Stimmvolk von Niederwil lehnt eine Teiländerung des Bauzonenplans im Gebiet «Geere» ab. Der Gemeinderat und die Gemeindeversammlung hatten der Änderung zugestimmt. Eine Firma hätte auf dem Gelände - auf der «grünen Wiese» quasi - bauen wollen. Gegen den Entscheid wurde ein Referendum ergriffen. Nun wurde die Vorlage mit 512 gegen 401 Stimmen abgelehnt.

Tägerig

Patrick Oldani ist neuer Gemeinderat. Er setzt sich mit 306 Stimmen gegen Daniela Zehnder durch (186 Stimmen).

Zofingen

Das Stimmvolk sagt Ja zu einem Bruttokredit von gut 5 Millionen Franken für das Bauprojekt «Kreisel Untere Vorstadt». Mit dem neuen Kreisel soll die unübersichtliche Verkehrssituation an der Stadtgrenze von Zofingen Richtung Oftringen/Aarburg entschärft werden. Das Resultat fällt mit 2259 gegen 1426 Stimmen ziemlich deutlich aus. Zofingen bezahlt nach Abzug von Kantons- und Bundesbeiträgen rund 4 Millionen Franken an das Projekt.

Legende: Die Visualisierung des neuen Kreisels an der Stadtgrenze von Zofingen. zvg/Stadt Zofingen

Bad Zurzach

Bernhard Scheuber wird der letzte Gemeindeammann von Bad Zurzach, bevor die Gemeinde dann per 2022 zusammen mit sieben weiteren Dörfern zur Gemeinde Zurzach fusioniert wird. Scheuber wurde mit 740 Stimmen gewählt, er war der einzige Kandidat. Sein Vorgänger Reto Fuchs übernimmt den Vorsitz in der Umsetzungskommission der Fusion, deshalb hat er sein Amt für den Rest der Amtsperiode zur Verfügung gestellt.

