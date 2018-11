Der Streit um die Öffnungszeiten der Kunsteisbahn Aarau (Keba) in Suhr hat nun auch strafrechtliche Konsequenzen.

Vier Personen werden wegen Widerhandlung gegen das Baugesetz per Strafbefehl zu Bussen von 2000 und 1000 Franken verurteilt.

Ein weiterer Beschuldigter wird wegen Begünstigung verurteilt. Er kassiert eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen und eine Busse von 1400 Franken.

Die Strafbefehle sind noch nicht rechtskräftig.

Legende: Die Kunsteisbahn Aarau in Suhr SRF

Was bisher geschah Im November 2016 wurde die Kunsteisbahn Aarau (Keba), die auf dem Gemeindegebiet von Suhr liegt, neu eröffnet. Sie war für 20 Millionen totalsaniert worden.

Ein Gesuch für verlängerte Betriebszeiten war bei der Eröffnung noch nicht bewilligt. Trotzdem liessen die Keba-Verantwortlichen den Betrieb abends viel länger laufen, als es die damals geltenden Betriebszeiten zuliessen. Im Juli 2017 ging bei der Staatsanwaltschaft Aargau eine anonyme Anzeige gegen die Keba-Verantwortlichen und den Gemeinderat Suhr ein.

Das sind die Gebüssten:

Drei Personen waren in den Jahren 2016 und 2017 verantwortliche Vertreter der Keba AG. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wirft ihnen vor, bewusst gegen die damals bewilligten Zeiten verstossen zu haben.

Der Gemeinderat von Suhr , der damals für das Ressort Bau, Verkehr und Planung zuständig war, hat laut Staatsanwaltschaft gewusst, dass die Keba gegen die Bewilligung verstösst und hat trotzdem nichts unternommen (Begünstigung).

, der damals für das Ressort Bau, Verkehr und Planung zuständig war, hat laut Staatsanwaltschaft gewusst, dass die Keba gegen die Bewilligung verstösst und hat trotzdem nichts unternommen (Begünstigung). Der damalige Gesamtbauleiter liess zu, dass ein Lüftungsblock ohne vorherige Baubewilligung eingebaut wurde (fahrlässige Missachtung des Baugesetzes). Wäre er genügend aufmerksam gewesen, hätte ihm auffallen müssen, dass es keine Baubewilligung gibt, sagt die Staatsanwaltschaft.

Folgenreicher Behördenlapsus

Rund um die Neueröffnung der Kunsteisbahn ist noch anderes nicht rund gelaufen. Wegen eines Fehlers der Aarauer Stadtbehörden musste die Kunsteisbahn im Winter 2017 zunächst um 16.30 Uhr schliessen. Die Sportclubs konnten in der Folge nicht mehr am Abend in der Halle trainieren.

Beim ersten Baubewilligungsverfahren war statt der gewünschten Betriebszeit die Öffnungszeit für das allgemeine Eislaufen im Gesuch aufgeführt worden. Mit einem zweiten, nachträglich eingereichten Baugesuch versuchten die Aarauer Stadtbehörden den Fehler auszubügeln.

Im Sommer 2017 bewilligte der zuständige Gemeinderat von Suhr als Übergangslösung erweiterte Betriebszeiten. Die Halle kann nun bis 22 Uhr benutzt werden.