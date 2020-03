Der Aargau hat eine reiche Industriekulturgeschichte. Zum Beispiel gibt es zwischen Wildegg, Lenzburg und dem Hallwilersee einige Zeitzeugen aus der Zeit der Industrialisierung. Entlang des Aabachs gab es in den letzten 250 Jahren total 27 Werke, welche das Wasser und dessen Kraft nutzten. Einige kann man auf dem Weg «Industriekultur am Aabach» besichtigen.

Legende: Adam Fehr/SRF

In Lenzburg liegt am Aabach die Bleiche, «die Alti Bleichi», ein Gebäude direkt am Bach. Sie sei ein bedeutender Abschnitt von «Kleinvenedig» (so heisst das Quartier am Aabach), sagt der Stadtrat Martin Stücheli. Rechts auf dem Foto steht die Bleiche mit dem Wasserrad, auf der anderen Seite stehen Häuser mit Lauben, die über dem Bach liegen.

Legende: Adam Fehr/SRF

In der Bleiche wurde der Grundstein für die Industrialisierung im Aargau gelegt. Die Familie Hünerwadel wirkte hier in Lenzburg als Fabrikbesitzerin und Textilhändlerin im 18. und 19. Jahrhundert. Die Familie ist eng mit der Lenzburger und Aargauer Textilindustrie verbunden. Nun will der Lenzburger Stadtrat einen Teil der Zeitzeugen von damals, das Bleiche-Gebäude und das Wasserrad, sanieren.

Legende: Adam Fehr/SRF

In der Bleiche sollen Räume für textiles und technisches Gestalten für Schüler und Schülerinnen entstehen. Ausserdem soll im oberen Stock ein Mittagstisch eingerichtet werden.

Weiterhin soll auch ein Stück Industriekulturgeschichte vermittelt werden. Der Verein Industriekultur am Aabach hat die Geschichte rund um die Bleiche aufgearbeitet. Sie sei ein wichtiger Zeitzeuge, findet der Martin Stücheli.

Legende: Adam Fehr/SRF

Strom produzieren soll das sanierte Wasserrad nicht. Dafür ist es zu klein und man habe keine Bewilligung dafür. Aber es soll instand gesetzt werden.

«Der Einbau von Räumen für Textiles Werken, das passt zur (Textil-) Geschichte der Bleiche», sagt Martin Stücheli. Er ist auch Präsident vom Verein Industriekultur Aabach. Die Sanierung der Bleiche soll nicht Industriekultur zeigen, sondern auch die zentrale Schulanlage Angelrain entlasten.

Legende: Adam Fehr/SRF

Alleine die Sanierung des Wasserrads soll 450'000 Franken kosten. Die Stadt Lenzburg würde sich mit 175'000 Franken beteiligen. Der Rest kommt aus dem Swisslos Fonds und von privaten Sponsoren. Auch die Gebäudesanierung, Dachsanierung und der Ausbau der neuen Räume kostet natürlich.

Stimmt der Einwohnerrat Lenzburg dem Kredit von total 4.6 Millionen Franken zu, dann entscheidet am 17. Mai 2020 das Stimmvolk. Die Baubewilligung für das Projekt liegt bereits vor.