Glückliche Gewinner EVP und BDP

Gezittert haben am heutigen Wahltag in Solothurn auch die beiden Kleinparteien BDP und EVP bei den Wahlen in den Kantonsrat. Die EVP konnte ihren einzigen Sitz im katholisch dominierten Kanton Solothurn halten, Kantonsrat René Steiner bleibt im Parlament.

Auch die BDP kann ihre beiden Sitze halten - die beiden Kantonsräte Markus Dietschi und Martin Flury bleiben im Parlament. Die Freude ist auch bei anderen BDP-Sektionen spürbar - auf Twitter wird sogar von einer «Trendwende» für die bürgerliche Kleinpartei gesprochen.