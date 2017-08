Gardistentagung 2017

Das Treffen wird von der «Vereinigung ehemaliger päpstlicher Schweizergardisten» organisiert und findet alle zwei Jahre statt. Zum Programm am 19. und 20. August gehören neben Generalversammlung und Bankett ein Konzert der Garde-Musik, ein Marsch in Uniform durch die Stadt Solothurn sowie ein Festgottesdienst in der St. Ursen-Kathedrale.