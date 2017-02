Zum ersten Mal in die Regierung einziehen: Das will die SVP mit dem Anwalt, Gemeindepräsidenten von Kriegstetten und Weinbauer Manfred Küng (59). Küng gilt als sehr gescheit und intellektuell, aber auch als menschlich schwierig und unnahbar. Ein Hindernis auf dem Weg ins Rathaus?

Man hört es Manfred Küng an, dass er ursprünglich kein Solothurner ist. Sein Dialekt verrät: Er ist im Kanton Zürich aufgewachsen. Dort hat er auch Rechtswissenschaften studiert und als Jurist gearbeitet.

Zusatzinhalt überspringen Manfred Küng Geburtsdatum : 17.12.1957

: 17.12.1957 Wohnort : Kriegstetten

: Kriegstetten Familie : Vier Kinder

: Vier Kinder Hobbys : Winzer, Wein-Experte

: Winzer, Wein-Experte Ausbildung : Jurist (Dr. iur.)

: Jurist (Dr. iur.) Berufliches : Chef Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (bis 1994), heute selbstständiger Anwalt

: Chef Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (bis 1994), heute selbstständiger Anwalt Politik: Kantonsrat (seit 2010), Gemeindepräsident (seit 2013)

Nach Kriegstetten gezogen ist Küng, als er 1992 Chef des Eidgenössischen Handelsregister-Amts wurde. Dass er Teil des Staatsapparats war, sieht seine Partei heute positiv: Küng habe Führungserfahrung, heisst es.

Führungserfahrung beweist er heute als selbstständiger Rechtsanwalt mit Büros an sechs Standorten. Neben Kriegstetten ist Küng auch in Zürich, Gossau oder Zug präsent.

Ihn reizten die verkachelten Fälle, sagt Anwalt Küng, der unter anderem den ehemaligen SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli vertrat. Vielleicht deshalb, weil er schwierige Fälle liebt, kandidiert Küng nun für die Solothurner Regierung: Schon viele SVP-Politiker sind mit diesem Vorhaben gescheitert.

Warum klappte es bislang nicht mit einem SVP-Sitz in der Solothurner Regierung? Die Partei habe sich vor allem um nationale Themen gekümmert, und den Kanton vernachlässigt, meint Küng. Die bei Nationalratswahlen wählerstärkste Partei im Kanton habe aber Anspruch auf eine Vertretung in der Regierung. «Die Arroganz der Macht durchbrechen», so sieht Küng seine Mission.

Als Kantonsrat machte sich der 59-Jährige Manfred Küng dafür stark, dass die Pendenzenberge der Solothurner Ausgleichskasse abgebaut werden, oder dass die Steuerdaten nicht mehr von einer US-Firma eingescannt im ausserhalb des Kantons gelagert werden.

« Ungerechtigkeiten nerven mich. » Manfred Küng

SVP-Regierungsratskandidat

Küng ist sehr wichtig, dass das Recht für jeden Bürger gewährleistet ist. «Ungerechtigkeiten, Schlendrian, gerade gegenüber den Schwachen im Staat, das regt mich auf», sagt er im Gespräch. Man könne mit ihm gut Feste feiern, aber nur zum richtigen Zeitpunkt, sagen seine Freunde über ihn, sagt er selber im Interview.

Küng hat die Nachfolge in seiner Kanzlei geregelt. Er hat sein Pensum bereits reduziert. Er könne aber auch gut mit dem reduzierten Pensum weitermachen, falls die Wahl nicht klappe, meint Küng im Interview. Der zertifizierte Yogalehrer und Golfer hat noch viel vor, auch ausserhalb seines Berufs.

« Die Bevölkerung müsste breiter in der Regierung vertreten sein. » Manfred Küng

SVP-Kandidat Solothurner Regierungsrat

Bis jetzt ist die SVP nicht in der Solothurner Regierung vertreten. Ein Zeitungsinserat fordert eine konsensfähige Regierung. Ist die SVP nicht konsensfähig? «Es wäre im öffentlichen Interesse, wenn der Kanton in der Regierung breit abgestützt ist», deshalb mache die SVP-Kandidatur Sinn, ist Küng überzeugt.

Service Public in der Verwaltung verbessern

Was würde ändern, wenn Küng Regierungsrat wäre?« Ich würde schauen, dass der Service Public der Verwaltung stimmt», verspricht Küng. Gesuche sollen innert nützlicher Frist beantwortet werden, fordert er. Speditiv, zügig arbeiten, bei guter Qualität, das sei das Ziel.

« Manchmal brauchts keine Sanktionen, sondern ein Gespräch. » Manfred Küng

SVP-Regierungsratskandidat

Ist Küng also ein Paragrafenreiter? Oder kann er auch mal den Fünfer gerade sein lassen? Als Gemeindepräsident müsse er das manchmal, das gehöre dazu, findet Manfred Küng im Interview. Vorschriften brauche es. Aber manchmal müsse man auch das Gespräch suchen, das funktioniere meist gut, weiss er.

Transparenz in der Politik ist Küng ebenfalls wichtig. Unter anderem veröffentlichte er die Protokolle des Gemeinderats Kriegstetten auf der Internetseite der SVP.

Was könnte Manfred Küng den Regionen bieten, zum Beispiel der Region Bucheggberg? Hier fehlten Natelantennen, sagen Einwohner aus dem eher ländlichen Gebiet, das viele Solothurner für die Naherholung schätzen. Was man als Regierung machen könnte, sei eine Intervention beim Bundesamt für Kommunikation, findet er. Eine Sofortlösung habe er in diesem Fall nicht.

Ein Herz für die Weinkultur

Küng ist aber nicht nur Anwalt und Politiker. Der vierfache Vater ist auch Weinbauer. Er hat in Kriegstetten einen eigenen Rebberg und hat das Buch «Weine und Reben im Kanton Solothurn» geschrieben.

Als Winzer ist Küng ein geselliger Typ, könnte man meinen. Doch weit gefehlt: Netzwerken liegt ihm nicht so. Einige Einwohner von Kriegstetten sind enttäuscht, dass sich ihr Gemeindepräsident selten an Vereinsanlässen blicken lässt oder alten Menschen zum Geburtstag gratuliert.

Er wolle nicht an jeder «Hundsverlochete» auftauchen, sondern lieber mit Leistung überzeugen, meint Küng. Ein Nachteil für jemanden, der als Regierungsrat gewählt werden will? Ein Vorteil jedenfalls nicht.

(Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr)