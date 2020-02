Die Aargauer Kantonspolizei fand am Dienstag, 4. Februar, auf einer Patrouillenfahrt ein totes Schaf auf einer Weide in Oftringen AG.

Daraufhin nahmen die Polizisten eine «genauere Kontrolle» vor und fanden Tiere, die «unter miserablen Zuständen gehalten wurden», heisst es in einer Mitteilung.

Man habe mehrere Dutzend tote, sogar bereits verweste Tiere gefunden.

Ein 57-Jähriger wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

Legende: zvg/Kantonspolizei Aargau

Die noch lebenden Tiere, darunter 16 Schafe, 4 Ziegen und 35 Hühner, wurden sichergestellt und gemäss Polizei «geeignet» untergebracht. Unter den Tieren seien auch solche, deren Zustand sehr schlecht sei, schreibt die Polizei weiter.

Beim Mann handelt sich um eine Privatperson, die in Besitz von Landwirtschaftsland sei, sagt die Polizei auf Anfrage. Mehrere tote Tiere wurden gemäss Polizei in einem Stall gefunden. Was genau passiert ist und wie es so weit kommen konnte, weiss die Polizei noch nicht. Die Abklärungen laufen.