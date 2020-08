Schwiegervater gesteht Tat vor Gericht: Ein 57-jähriger Mann steht am Mittwoch wegen Mordes vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt in Solothurn. Der Angeklagte hat vor Gericht gestanden, seinen Schwiegersohn 2017 mit zwei Schüssen getötet zu haben.

Entschuldigung für Tat: Der Angeklagte entschuldigte sich für seine Tat. «Es tut mir sehr leid. Ich sehe mich als schuldig», sagte er vor dem Amtsgericht auf Albanisch. Er habe versucht, seinen Schwiegersohn nicht schwer zu verletzen.

Tat geplant? Laut Anklageschrift erzählte die Tochter des Beschuldigten am 20. Februar 2017 am Telefon von einem Streit mit ihrem Mann. Noch während des Telefongesprächs habe der Angeklagte eine Pistole geholt. Damit sei er nach Gerlafingen zur Wohnung der Tochter und seines Schwiegersohnes gefahren.

Als er dort angekommen sei, habe das Paar gestritten. Dabei habe der Schwiegersohn seiner Frau gedroht, sie umzubringen. In diesem Moment habe der Angeklagte seine Pistole gezogen und auf den Schwiegersohn gerichtet.

Staatsanwaltschaft spricht von skrupelloser Tat: Spätestens als er das gefüllte Magazin in seine Pistole eingesetzt habe, habe der 57-Jährige beschlossen, seinen Schwiegersohn zu töten, heisst es in der Anklageschrift. Der Mann habe «besonders skrupellos» gehandelt und sein Opfer aus Rache und verletztem Stolz getötet. Ihren Antrag für das Strafmass will die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag bekannt geben.

Urteil nächste Woche: Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt wird sein Urteil voraussichtlich nächste Woche eröffnen. Der Angeklagte befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.