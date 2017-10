Fredi Schmid ist Möriker, wohnt in der Nähe des Gemeindesaal und führt im Dorf ein Coiffeurgeschäft. Er hat die Zusatzausbildung als Maskenbildner absolviert und steht der Operette nun also seit Jahren in der Hauptmaske zur Verfügung. Die Arbeit wird entlöhnt, die Präsenzzeit nicht. Dazu kommen freiwilige Helfer in der Maske für den Männerchor. «Es ist das familiäre, das mir an der Operette Möriken so gut gefällt», sagt Schmid im Interview mit SRF. Er erinnert sich an viele gelungene Aufführungen, auch an Pannen. «Bei meiner ersten Aufführung mussten Darstellerinnen auf der Bühne einem Hauptdarsteller die Perücke anziehen. Statt von vorne nach hinten machten sie dies von links nach rechts. Er sah aus, als hätte er ein totes Huhn auf dem Kopf», ärgert sich der Maskenbildner heute noch. Momentan arbeitet er als Koch in einem Klassenlager, hält dank seiner Frau den Coiffeur-Betrieb am Laufen und arbeitet in der Operette. Multitasking Made in Möriken.