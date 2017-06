Mit Strom gegen Unkraut

Ein am Traktor montierter Generator erzeugt hochfrequenten Gleichstrom. Dieser wird über einen Kontakt in den Boden geleitet. Ein weiterer Kontakt führt zum Generator zurück und schliesst den Stromkreislauf. Das System wurde in Brasilien entwickelt. Nun will eine Firma aus Deutschland die Methode auch in Europa vermarkten.