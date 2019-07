Die Bauarbeiten zum Projekt «Pont Neuf» in Aarau sind gestartet. Die grösste Schwierigkeit: der fliessende Verkehr.

Rund 22'000 Autos und 600 Busse fahren täglich über die Kettenbrücke in Aarau. Über sie führt damit eine der meistbefahrenen Kantonsstrassen im Aargau. Man versuche alles, damit es während des Neubaus der Brücke kein Verkehrschaos gibt, verspricht der kantonale Projektleiter Roberto Scappaticci, aber: «Es ist die Eingangspforte von Aarau. Eine kleine Massnahme in diesem System kann zu einem Kollaps führen, das haben wir in den vergangenen Wochen erlebt.»

Kurz vor dem Eidgenössischen Turnfest in Aarau verursachte eine kleine Baustelle bei der Kettenbrücke tatsächlich lange Staus und verärgerte viele Autofahrerinnen und Autofahrer. Die Verantwortlichen wollen solche Situationen auf jeden Fall vermeiden.

Legende: SRF

Damit die 22'000 Autos auch während dem Bau der neuen Kettenbrücke über die Aare fahren können, wird nun eine Hilfsbrücke gebaut. Die Bauarbeiten dazu haben am Montag begonnen. Die Hilfsbrücke sei ähnlich wie eine normale Brücke, einfach nicht so hochwertig gebaut, erklärt Projektleiter Scappaticci. Läuft alles nach Plan, könnten Mitte November bereits die ersten Autos über die Hilfsbrücke fahren.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Bestehende und geplante Kettenbrücke Die alte Brücke über die Aare wird durch eine neue ersetzt. Christ & Gantenbein / SRF

Während dem Betrieb der Hilfsbrücke müssen die Autofahrer mehr Zeit einberechnen. «Heute fährt man gerade über die Kettenbrücke. Mit der Hilfsbrücke muss man Kurven fahren, es gibt eine Entschleunigung. Der Verkehr wird nicht so flüssig fliessen wie heute.» Den Autofahrerinnen und Autofahrern wird auch empfohlen, wenn möglich eine Alternativroute zu wählen.

Grosse Auswirkungen haben die Bauarbeiten auch für Fussgänger und Velofahrer: Sie können in den nächsten zwei Jahren nicht am Aareufer entlang unter der Brücke durch fahren und gehen. Das wäre während den Bauarbeiten zu gefährlich, so Projektleiter Roberto Scappaticci. Diese Massnahme betrifft viele Menschen, da diese Uferwege sehr beliebt sind.

Legende: SRF

Im November, wenn die Hilfsbrücke fertig gebaut ist, wird die alte Kettenbrücke abgerissen. Die Bauarbeiten für die neue Brücke mit dem Namen «Pont Neuf» dauern anschliessend bis Ende 2021. Es ist ein wichtiges Projekt für die Region Aarau und kostet über 30 Millionen Franken. Die Kosten übernimmt zu einem grossen Teil der Kanton, aber auch der Bund und die Stadt Aarau. Ist die neue Brücke fertig, wird die Hilfsbrücke wieder abgebaut.