Die neue Notrufzentrale im Aargau ist bereits seit Ende April in Betrieb. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Sanität und Feuerwehr Schulter an Schulter funktioniere bestens, sagen der Leiter der Notrufzentrale und der Kommunikationschef der Kantonspolizei gegenüber SRF. Man könne viel rascher reagieren und habe in einem Fall bereits erfolgreich ein Leben retten können, heisst es von beiden Seiten. Rund 60 Mitarbeiter arbeiten 24 Stunden im Schichtbetrieb. Je nach Tag sind mehr oder weniger Personen im Einsatz, am Wochenende mehr als zum Beispiel an einem Montagabend. Der Aargau setze weiterhin auf alle Notrufnummern, 112, 117, 118 und 144, weil das in den Köpfen der Bevölkerung verankert sei, sagte Polizeidirektor Urs Hofmann gegenüber SRF.