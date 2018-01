Am Samstag wird die neue «Betoncoupe-Arena» in Schönenwerd eröffnet.

Die fünf Millionen Franken teure Sporthalle ist die erste «reine» Volleyball-Halle der Schweiz.

Treibende Kraft hinter dem Projekt ist der erfolgreichste regionale Volleyclub Schönenwerd.

In der neuen Halle sollen auch internationale Spiele ausgetragen werden.

Die Idee zur «Betoncoupe-Arena» ist vor ungefähr fünf Jahren entstanden. Nun ist die Halle mit 2600 Quadratmetern Nutzfläche und einem Fassungsvermögen von 2000 Plätzen Realität.

Zusatzinhalt überspringen Live am Radio Die Sendung «Regionaljournal Aargau Solothurn» berichtet live aus der noch nicht eröffneten Halle in Schönenwerd. Am Freitag um 17:30 Uhr auf Radio SRF1.

Zur Halle gehören auch eine Cafeteria, ein Kraftraum, eine VIP-Lounge sowie Mehrzweckzimmer und Garderoben. Finanziert und betrieben wird die Halle von einer privaten Firma. Hauptmieter sind der Verein Volley Schönenwerd und der Verband Swiss Volley.

Der heimische Club führt in dieser Halle seine Meisterschaftsspiele durch - die Männer von Volley Schönenwerd spielen in der höchsten Schweizer Liga. Auch internationale Spiele mit der Volley-Nationalmannschaft sollen künftig in Schönenwerd stattfinden, dazu auch nationale Ausbildungskurse.