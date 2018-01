Fussfesseln sind für Verurteilte mit kurzen Strafen zwischen 20 Tagen und 12 Monaten gedacht. Die Personen tragen einen Sender am Fussgelenk, zu Hause wird ein Empfängergerät installiert. Ein Programm zeigt dann, wann der Verurteilte zu Hause ist. Mit den Strafbehörden wird ein Wochenplan erarbeitet, wann der Betroffene zu welcher Zeit genau zu Hause sein muss. Hält er sich nicht an die Abmachung, droht der Strafvollzug im Gefängnis. Per 1. Januar 2018 führen alle Kantone das elektronische Monitoring ein, auch der Aargau. Im Kanton Solothurn wird das Ganze seit 2003 praktiziert. Die Erfahrungen seien positiv, heisst es dort.