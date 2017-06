Zusatzinhalt überspringen Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

Entscheid: Die Gemeindeversammlung hat am Freitagabend die Umzonung Schloss Wildenstein zurückgewiesen. Vorangegangen war dem Entscheid eine längere Diskussion, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Veltheim heisst. 224 Stimmberechtigte seien an der Versammlung anwesend gewesen (von insgesamt 981 Stimmberechtigen).

Streitpunkt: Umstritten war der Parkplatz für das Schloss Wildenstein. Die Gemeindeversammlung verband den Rückweisungsantrag mit einem Auftrag an den Gemeinderat. Dieser soll nun einen neuen Standort für den Parkplatz suchen.

Erste Reaktionen: «Wir sind enttäuscht und bedauern den Entscheid», sagt Ruth Wettstein, die Tochter des Schlossbesitzers Wehrli und Geschäftsführerin Schloss Wildenstein gegenüber SRF. Nun werde man das Resultat analysieren und sich Gedanken machen, über die nächsten Schritte.

Im Moment sehe man keine Alternative für den Parkplatz. «Der Sinn des Ganzen ist, dass man dass Schloss der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte», erklärt Ruth Wettstein. Und wenn das nicht möglich sei, stehe auch der Gedanke eines Verkaufs im Raum.

Hintergrund: Das Schloss Wildenstein in der Gemeinde Veltheim gehört seit 2010 dem Unternehmer Samuel Wehrli. Er hat das Gebäude nach den Vorgaben der Kantonsarchäologie sorgfältig renoviert. Der Besitzer lebt im Schloss und will den grössten Teil öffentlich zugänglich machen.

Dazu ist ein Parkplatz oberhalb des Schlosses, in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes vorgesehen. Anwohner fürchten sich aber vor zusätzlichem Verkehr. Ein Parkplatz unterhalb des Schlosses, an der Hauptstrasse, wurde vom Kanton Aargau nicht bewilligt.