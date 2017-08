Der Kanton Solothurn ist bald für Ausschaffungen zuständig. Wissen die Behörden, was das bedeutet? Eine Spurensuche.

Das Ausreisezentrum Deitingen/Flumenthal ist beschlossene Sache. Schon bald werden dort gegen 250 Menschen wohnen. Es sind abgewiesene Asylbewerber, die die Schweiz verlassen müssen. Tun sie das nicht freiwillig, müssen sie ausgeschafft werden.

Wenn ein Kanton ein derartiges Ausreise- oder Ausschaffungszentrum auf seinem Gebiet hat, muss er dafür weniger Asylbewerber selber aufnehmen, betreuen und evtl. später integrieren. Man spricht vom so genannten Kompensationsmodell.

Im Gegenzug ist aber der Standortkanton für den Vollzug der Wegweisungen der abgewiesenen Asylbewerber zuständig ist. In diesem Zusammenhang stellen sich diverse Fragen:

Das Verwaltungsgericht wird zuständig sein für die Behandlung von Rekursen gegen Ausschaffungen. Wie gross wird der Aufwand dafür sein? Braucht es zusätzliche Ressourcen?

Die Kantonspolizei wird dafür sorgen müssen, Asylbewerber auszuschaffen, die sich gegen diese Massnahme wehren. Heisst das, dass im Extremfall Kantonspolizisten auszuschaffende Asylbewerber im Flugzeug ins Heimatland eskortieren müssen? Braucht es zusätzliche Ressourcen?

Asylbewerber, die den Ausschaffungsentscheid erhalten, tauchen häufig unter. Um das zu vermeiden, muss man sie in Haft nehmen. Wer entscheidet darüber? Braucht es zusätzliche Gefängniszellen?

Im Aargau werden diese Fragen momentan von einer Arbeitsgruppe geklärt. Sie besteht aus hochrangigen Vertretern verschiedener Departement. Aufgrund dieser Abklärungen wird die Regierung entscheiden, ob sie sich für ein Ausreisezentrum «bewirbt» oder nicht.

Im Kanton Solothurn ist der Entscheid längst gefallen. Das Ausreisezentrum wird gebaut. Heisst das denn, dass auch alle Fragen geklärt sind? Wie Recherchen von Radio SRF zeigen, ist es eine recht schwierige Sache zu klären, ob alles abgeklärt ist.

Beat Wildi zum Beispiel, weiss wenig. Er ist Kantonsrat und Präsident der Justizkommission, also jener Kommission, die auch für die Polizei zuständig ist. «Es wird wohl einen Mehraufwand geben. Aber mir ist nicht bekannt, dass hier Meinungen schon gemacht wurden. Das müsste man beim Kanton näher abklären.»

Wer weiss was?

Auf Anfrage bei der Kantonspolizei heisst es, es seien spannende Fragen. Man habe nur vage Informationen vom Bund. Man könne nicht viel dazu sagen. Auch die Sprecherin der Solothurner Regierung weiss nichts Genaueres zum Asylzentrum Deitingen. Und auf Nachfrage beim Verwaltungsgericht und beim kantonalen Migrationsamt heisst es, man habe sich bis jetzt nicht näher mit dem Ausreisezentrum beschäftigt.

Alle Gesprächspartner verweisen auf Claudia Hänzi, die Leiterin des Amtes für soziale Sicherheit des Kantons Solothurn. Sie hat das Asylzentrum Deitingen von Anfang an begleitet und kennt das Thema darum sehr gut. Doch auf die Frage, was dieses Zentrum für Polizei, Justiz und Ämter erhält, bekommt das SRF-Regionaljournal keine Antwort.

Fragen bleiben offen

Henzi betont lediglich, ja, man habe alles abgeklärt. Aber bevor es eine «konsolidierte Antwort» gäbe, müsse sie sich mit dem Bund, verschiedenen Departementen und der Regierung absprechen.

Man weiss im Kanton Solothurn also genau, wie das Ausreisezentrum aussieht betrieblich und baulich, weil die Pläne dafür öffentlich aufgelegen sind. Was das Zentrum aber administrativ und aufwandmässig für den Kanton bedeutet, das kann der Kanton der Öffentlichkeit offenbar nicht so einfach erklären.