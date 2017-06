Die Solothurner Polizei warnt vor Unfällen. «Die hohen Temperaturen verleiten zwar zur Abkühlung in der Aare und in der Emme. Doch das birgt Gefahren», warnt sie in einem Schreiben. 2016 seien rund 50 Personen in Schweizer Gewässern ertrunken. Tipp: Nur geübte Schwimmer sollen in Flüssen baden, Kinder nur begleitet ans Wasser lassen, Wasserwalzen meiden, nie überhitzt in den Fluss, nicht unter Einfluss von Drogen/Alkohol in den Fluss, nicht von Brücken springen, lange Strecken nie alleine schwimmen.