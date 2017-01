Es geht vorwärts mit dem geplanten Neubau in Zuchwil: Ab Montag liegen die nötigen Änderungen des Zonenplans öffentlich auf. Damit kann die Bevölkerung nun sagen, was sie von der neuen Kehrichtverbrennungsanlage hält.

Die zweitgrösste Kehrichtverbrennungsanlage der Schweiz will neu bauen. In 10 Jahren soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Die alte Kerichtsverbrennungsanlage in Zuchwil wird dann 50 Jahre alt sein.

Das ist geplant: