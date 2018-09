Legende:

So viel zahlt Postauto den Kantonen zurück Von den 188,1 Millionen Franken gehen 88,7 Millionen Franken an den Bund. Die restlichen 99,4 Millionen Franken des Pflichtteils werden an die Kantone zurückbezahlt. Die Kantone BS und GE beziehen keine Postauto-Leistungen. Postauto Schweiz AG