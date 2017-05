Das Aargauer Amt für Verbraucherschutz (AVS) hat wegen des Spardrucks des Kantons im vergangenen Jahr weniger Kontrollen vorgenommen. Es gab 3400 Inspektionen in Betrieben mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen - 400 weniger als im Vorjahr. «Es wird aufgrund der noch verfügbaren personellen Ressourcen nicht möglich sein, die bundesrechtlichen Vorgaben an die Inspektionsfrequenz einzuhalten», heisst es im Jahresbericht: «Diejenigen Betriebe mit schlechten Inspektionsergebnissen beziehungsweise erhöhtem Risiko für die Konsumentinnen und Konsumenten werden aber auch in Zukunft priorisiert inspiziert.»