Die Energiedienst-Gruppe beliefert in der Schweiz und Südbaden über

270'000 Kunden mit Strom. Sie betreibt verschiedene Kraftwerke am Rhein,

unter anderem diejenigen in Rheinfelden und Laufenburg. Das Unternehmen

gehört mehrheitlich EnBW Energie Baden-Württemberg, dem drittgrössten

Stromkonzern Deutschlands.