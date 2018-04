Am 30. Juni kann ein Schlussstrich unter die Geschichte des Raubtierparks Subingen gezogen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Gelände geräumt. Darauf haben sich die Raubtierpark Subingen AG, die Landbesitzerfirma und das Solothurner Oberamt geeinigt. Die ersten Tiere wurden bereits in ihre neue Heimat in den Sikypark nach Crémines gebracht.

Bild 1 / 6 Legende: Raubtiertrainer René Strickler hat für seine Tiere in der ehemaligen Siky-Ranch in Crémines eine neue Heimat gefunden. Der Zoo heisst neu Siky-Park und befindet sich gleich nach dem Weissensteintunnel in der Nähe von Solothurn. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Der Raubtierpark in Subingen wird nach einem jahrelangen Rechtsstreit und mehreren Fristerstreckungen nun am 30. Juni geräumt. Sämtliche Tiere, Geräte und Gebäudestrukturen werden bis zu diesem Zeitpunkt entfernt. Darauf haben sich die involvierten Parteien geeinigt. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Die ersten Pumas konnte ihr neues Heim in Crémines bereits beziehen. Die Tiger, Löwen und alle anderen Tiere werden dann im Mai folgen. Die Tiere ziehen im Sikypark in bestehende Anlagen die renoviert wurden. Teilweise werden aber auch neue Gehege gebaut. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Dem Tierpark wurde in den letzten Monaten neuen Schwung verliehen. Zudem wird zur Zeit noch an neuen Raubtiergehegen gebaut. Im Mai sind die Gehege für die Löwen und Tiger bezugsbereit. Inzwischen wurden auch die Parkanlage für Wildtiere und die Ranch mit Streichelzoo, Spielplatz und Voliere saniert. SRF Bild 5 / 6 Legende: Hinter der Lösung um René Stricklers (rechts) Raubtierpark steht der ehemalige Firmensanierer Werner Ballmer (links). Er gründete eine Task Force und setzte sich mit weiteren Tierfreunden für eine Anschlusslösung zum Raubtierpark Subingen ein. Mit dem Siky-Park konnte diese schliesslich gefunden werden. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Nicht nur der Raubtierpark Subingen kämpft seit Jahren mit finanziellen Problemen. Auch die Siky Ranch litt unter Geldmangel. Die Zusammenführung der beiden Parks soll nun Erfolg bringen. Der Siky-Park in Crémines verfügt sogar über eine eigene Bahnstation. Von Solothurn aus ist der Park durch den Weissensteintunnel schnell erreichbar. SRF / Bruno von Däniken