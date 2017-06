Das geplante Eichen-Parkett im Bürgerspital Solothurn steht in der Kritik. Nun nimmt die Regierung den Holzboden in Schutz. Eine heimelige Atmosphäre im Spital sei wichtig. So würden die Patienten schneller gesund.

«Der Verdacht kommt auf, der Architekt und der Kanton wollen sich ein Denkmal setzen», kritisierte ein Solothurner im März in einem Leserbrief. Und Kantonsrätin Doris Häfliger (Grüne) doppelte kürzlich nach: Ob Parkett im Spital «Gold-Standard» sei, fragte sie die Regierung.

Gesund und lohnend

In ihrer Stellungnahme verteilt die Kantonsregierung nun Beruhigungspillen an Politiker, Patienten und Personal. Irgendwelche Risiken und Nebenwirkungen habe der geplante Parkettboden im Bürgerspital nicht.