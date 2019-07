Die Parteileitung der Aargauer Grünen hat einen möglichen Kandidaten für die Regierungsratswahl im Herbst gefunden.

Sie schlägt Grossrat Severin Lüscher als Kandidat für die Nachfolge von Franziska Roth (parteilos) vor.

Der abschliessende Entscheid, ob die Grünen überhaupt jemanden ins Rennen schicken, fällt an der Mitgliederversammlung am Donnerstag.

Damit ist eine gemeinsame Kandidatur aller links-grünen Parteien sehr wahrscheinlich vom Tisch.

Es seien diverse Gespräche mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geführt worden, sagt der Präsident der Aargauer Grünen, Daniel Hölzle. Severin Lüscher sei als einziger Kandidat, der sich zur Verfügung stellen möchte, aus diesen Gesprächen hervorgegangen.

Der abschliessende Entscheid, ob die Grünen einen eigenen Kandidaten für die Regierungsratswahl am 20. Oktober stellen, fällen die Mitglieder an ihrer Versammlung am nächsten Donnerstag, 4. Juli.

Keine «Klima-Kandidatur»

Zuvor war spekuliert worden, dass die Grünen gemeinsam mit SP und möglicherweise Grünliberalen in den Kampf um die Nachfolge von Franziska Roth ziehen könnten. Tatsächlich habe es Gespräche gegeben, bestätigt Parteipräsident Daniel Hölzle. Im Moment sehe es aber eher nach einem «Jekami» aus und nicht nach einer koordinierten links-grünen Kandidatur.

Bei der Aargauer SP versteht man grundsätzlich die Situation der Grünen. SP-Präsidentin Gabriela Suter betont, dass es im Zusammenhang mit den gleichzeitig stattfindenden nationalen Wahlen klar sei, dass viele Parteien auch ins Regierungsrats-Rennen steigen würden. Für einen möglichen zweiten Wahlgang könne sich die Situation dann nochmals ändern.