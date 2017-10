Im nächsten Frühling sticht ein neues Schiff in den Hallwilersee. Fast 3 Millionen Franken lässt sich die Schifffahrtsgesellschaft das Schiff kosten. Es wird momentan in einer Werft in Deutschland gebaut. Das neue Schiff soll die MS Fortuna ersetzen. Einen Namen hat das neue Schiff noch nicht, dieser wird traditionell erst bei der Schiffstaufe vergeben.