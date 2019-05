Die Zürcher Kantonspolizei hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, sexuelle Handlungen mit Kindern begangen zu haben.

Der 44-Jährige aus dem Kanton Aargau hat laut der Polizei in Internetforen Bilder mit Kinderpornografie angeboten sowie von eigenen Handlungen mit Kindern berichtet. In einem Chat war der Mann demnach an Treffen mit Müttern und deren Kindern interessiert.

Der Mann tappte in eine Falle. Als er sich mit einer Chatpartnerin treffen wollte, wartete am vereinbarten Ort die Polizei.

Laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich erschien der Mann am Treffpunkt mit seiner dreijährigen Tochter. Das Mädchen hätte bei sexuellen Handlungen des Vaters und seiner Chat-Bekanntschaft zuschauen müssen.

Die Festnahme ereignete sich am 8. Mai in Zürich, wie die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der mutmasslich pädophile Mann habe in einem Forum im Darknet (geschütztes Netzwerk) kinderpornografische Bilder angeboten und von eigenen sexuellen Handlungen erzählt. Mit einer Chat-Partnerin habe er ein Treffen vereinbart. Zu diesem nahm er seine kleine Tochter mit.

Bei der Chat-Partnerin handelte es sich allerdings um einen Spezialisten der Zürcher Polizei. Am Treffpunkt warteten darum bereits Polizisten und nahmen den Mann fest. Er wurde von der Polizei befragt, nun kümmert sich die Staatsanwaltschaft (Kompetenzzentrum Cybercrime) um den Fall. Das Mädchen befindet sich wieder bei seiner Mutter, die mit dem verhafteten Mann zusammenlebt.